Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Ankara'da Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, küme düşme hattından uzaklaşmak için kozlarını paylaşacak. 22 puanla 12. sırada yer alan başkent ekibi, ev sahibi avantajını kullanarak üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, 20 puanlı Rizespor deplasmanda galibiyetle moral bulmak istiyor. Puan cetvelinde sadece 2 puan farkla ayrılan iki takım için bu maç, sezon ikinci yarısının kaderini belirleyecek. Taraftar desteğiyle sahaya çıkacak Gençlerbirliği'nin ev sahibi avantajı mı, yoksa Karadeniz ekibinin deplasman performansı mı galip gelecek? Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...