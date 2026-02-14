Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen bu iki takımın kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...