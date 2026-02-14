Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor arasındaki zorlu karşılaşmayla devam ediyor. Alt basamaklardan uzaklaşma mücadelesi veren iki ekibin kritik randevusunu anbean haberimizden takip edebilirsiniz…
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇIN İLK 11'LERİ
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Fıratcan, dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Oğulcan, Traore, Koita.
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Ali Sowe.
GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadelesinin başlama düdüğü saat 14:30'da başladı.
GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Başkentteki bu kritik mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.