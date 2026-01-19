Süper Lig'de günün maçlarının VAR görevlendirmeleri açıklandı.
Konyaspor- Eyüpspor: Sarper Barış Saka
Göztepe - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
Beşiktaş - Kayserispor: Cihan Aydın
Trendyol Süper Lig'de bugünün maçlarının VAR görevlendirmeleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta bugün oynanacak 3 karşılaşma ile sona erecek. TFF, bugün oynanacak maçların VAR görevlendirmelerini açıkladı. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 19.01.2026 - 12:04
