Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. haftasında devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan müsabakaların VAR görevlendirmelerini açıkladı. Bu doğrultuda; TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor maçının VAR hakemi Kadir Sağlam, ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.
Yayın Tarihi: 20.12.2025 - 12:20
