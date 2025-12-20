Trendyol Süper Lig’de 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Konyaspor ile Kayserispor’u karşı karşıya getirecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında yaşadığı ağır yenilgiyi geride bırakmak isteyen yeşil-beyazlılar, sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlayarak 19 puana yükselmeyi amaçlıyor. Kayserispor cephesinde ise hedef deplasmandan kayıpsız dönmek. Teknik Direktör Radomir Dalovic yönetiminde son iki maçını beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Konya’da alacağı puan ya da puanlarla 17 puana ulaşmayı hedefliyor. Peki, Konyaspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanacak Konyaspor-Kayserispor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

KONYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Kayserispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.