Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Abdulsamet, Carole, Dorukhan, Furkan, Opoku, Benes, Cardoso, Onugkha
Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Oğulcan, Bashiru, Varesanovic, Göktan, Franco, Niang
KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı 28 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başladı.
KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.