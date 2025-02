Bellona Kayserispor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Kümede kalma mücadelesi veren Kayseri ekibi, kritik karşılaşmada taraftarının desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son haftalarda toparlanma sinyalleri veren Sergej Jakirovic'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Son 3 maçında 5 puan toplayarak kümede kalma umutlarını artıran Kayserispor, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 21 puanla 17. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, alt sıralardan kurtulmak adına büyük bir mücadele veriyor. Sezona Süper Lig'in yeni ekibi olarak giren ancak sergilediği performansla futbolseverlerden tam not alan Göztepe, son haftalarda istediği sonuçları alamıyor. Stanimir Stoilov yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen İzmir ekibi, ligde oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 6. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, son 3 haftadır galibiyete hasret. Peki, Bellona Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-Göztepe maçı 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nnda oynanacak Bellona Kayserispor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA 23. RANDEVU

Tarihleri boyunca 22 kez karşı karşıya gelen Kayserispor ile Göztepe 23. randevuya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 6'sını Kayseri ekibi kazanırken, 8 mücadeleyi de İzmir temsilcisi önde tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 maç ise beraberlikle tamamlandı.

STANIMIR STOILOV İLE YOLA DEVAM

Göztepe, Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzatıldığını açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı ile bu sezon Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren İzmir ekibi, 24 hafta sonunda ise 35 puanla 6. sırada yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Göztepe maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.