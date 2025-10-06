TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair A Spor'a açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, özellikle gündem olan derbide kural hatası olup olmadığı konusuna da açıklık getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor Gündem Özel programında açıklamalar yaptı.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

"FUTBOLUN İÇİNDEN GELEN BİR TFF YÖNETİMİ OLMADI!

Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey. 'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var. Özerk bir federasyonumuz ama kendi iradesiyle yönetilmediğini insanlar konuşuyor. Yakın zamanda bu kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı! Sistemin böyle devam etmesini isteyen insanlar olduğu sürece değişim zaman alacak. Sokakta insanlar bize inanıyor. TFF Başkanı olarak fayda sağlayamıyorsanız, bu unvanla toplumun içinde dolaşmanın bir anlamı var mı? O zaman bırakacaksınız, başkası yapacak bu işi! Sahipsizlerin sahibiyiz! Fayda sağlamayanları da sahiplerinin yanına gönderiyoruz!

"BİZ DEVRİM YAPIYORUZ"

Yöneticilerin bazı söylemlerine hak veriyoruz. Ancak biz bir devrim, değişim yapıyoruz. Çarpıklık var, bu da eskiden gelen sorunlar. En değerli hakemimiz arkadaşlarıyla konuşuyor... 'Başkana biat edeceğiz ama kalacak mı, gidecek mi belli değil' dedi. Geçen sene sisteme hakim değildik, ikinci yarıdan sonra hakim olmaya başladık. Bizim gideceğimizi düşünüyorlardı. Hakemleri birileri kolundan tutmuş götürmüş... Biat alışkanlığını kaldırdık! Ben bunu hakemlerden istemiyorum! Sahada sahanın hakimi hakemler... Kendi şerefini, aile şerefini, ilinin şerefini ve çalıştığın kurumun şerefini koruyacaksın. Bunun dışında biata ne gerek var?

"AMACIMIZ VAR'DAKİ HATAYI SIFIRA İNDİRMEK"

Aleksander Ceferin ve Infantino'dan iki tane hakem ve VAR direktörü istedik, 30 gün buradalar. Ayda bir yüz yüze eğitim. Haftada bir online eğitim ama sürekli Riva'dalar. VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek.

"PIRIL PIRIL HAKEMLER GELİYOR"

Alttan kimseye aidiyet duygusu olmayan pırıl pırıl genç hakemler geliyor, çıkıp maçlarını yönetecekler.

"DERBİDE KURAL HATASI YOK"

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası.

"ADALETLİ OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Saldırılar devam ettiği sürece hakemlerin adaletli olması mümkün değil. Zaman tanısın kamuoyu, insanlar baskıyı bıraksın. Herkesin ciğerinin kaç gram olduğu belli. Hakem açıklanıyor. Bir sürü sitem oluyor. Bir yönetsin maçı önce, bir görelim.

"LİMİT KONUSUNA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Tek tip futbolcu sözleşmesini hayat geçirdik. Aksine hareket eden futbolcu ve kulübe çok ağır cezalar var. Limit konusuna da çok önem veriyoruz. Aklınıza gelmeyecek kulüplerin UEFA ve FIFA'da sıkıntılar yaşama ihtimali var.

"KENDİ İŞİM İÇİN BU KADAR UĞRAŞMADIM"

TFF'de harcadığım 15 aylık mesaiyi, kendi işim için harcamadım! Her gün 09:00'da gidiyoruz. Kimseye mavi boncuk dağıtmıyoruz! TFF'de kalmak için kimseye boyun eğme gibi durumumuz yok.

"İSRAİL'İ ÇOĞU ÜLKE İSTEMİYOR"

İsrail'in men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya mektup yazdım. Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz, hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. Yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz.

"HAKEMLERİMİZ KENDİSİNE ÇEKİDÜZEN VERECEK"

Hakemlere her türlü destek oluyoruz. Hakemlerimiz çekidüzen verecekler, daha cesur olacaklar ve başaracaklar.

"TARİHİN EN KARAKTERLİ KADROSU..."

A Milli Takımımız için "Tarihin en karakterli kadrosu" diyorum, bunu da çocukları motive etmek için söylüyoruz. Ben "Tarihin en karakterli kadrosu" derken, diğer kadrolara "Karaktersiz" demiyorum. Dönem dönem milli takımda sıkıntılar yaşanmadı mı? Prim kavgasından tutun da gruplaşmaya kadar yaşamadığımız rezillik kalmadı. Dünya 3'üncüsü olan milli takım kadrosuna "Karaktersiz" diyebilir misin! Bir mesaj veriyoruz ve çocukları motive ediyoruz. Milli futbolcularımızın, Vincenzo Montella ile ilişkisi çok iyi.

"MONTELLA TÜRK OLACAK"

Vincenzo Montella'ya Türk kimliğini bir an önce vereceğiz. Prim talebi takımda yok. Dünya Kupası'na gidersek ve orada da başarılı olursak, Türk halkı cömerttir ve gereken yapılır.

"KADIN HAKEMİN YÖNETMESİNİ İSTİYORUZ"

İkinci yarı derbi olmasa bile Süper Lig'de bir maçı kadın hakemin yönetmesini istiyoruz.

"BUNU KİMSE TARTIŞAMAZ"

Şenol Hocamın talihsiz bir açıklaması oldu, düzeltti sonrası. Trabzonsporluluğumu kimse tartışamaz, çocukluk aşkımız. İroni yaptık kanımız bordo-mavi diye. Hiçbir takıma düşmanlık besmeleyiz, Trabzonspor'a mı yapacağız? Bunu konuşanlar benden iyi Trabzonsporlu olamaz! Ben yıllar önce mücadele verirken, o konuşanların hiçbiri ortada yoktu!

"NE TEPKİSİ OLACAK?"

Trabzonsporluluğumu kimse sorgulayamaz! Fenerbahçe maçından sonra 'Trabzon'a nasıl girecek?' dediler! Sabah 08:00'e uçak bileti aldım ve Trabzon'a gittim? Tepki mi? İnsanlar halimi, hatırımı sordu ne tepkisi olacak?

"BENİM YANIMDA FETÖ BAĞLANTILI BİRİ ÇALIŞAMAZ"

Ferhat Gündoğdu'ya inanıyoruz, hakemlik sistemini düzeltmek için çabalıyor. Adama FETÖ bağlantılı diyorlar. Herkes FETÖ'nün sümüğünü yalarken, ben onların CIA, Mossad'a bağlı örgüt olduğunu söyledim! Fuat Avni'nin tehdit mesajları hala telefonumda! Trabzonspor Başkanı olduğum dönemde FETÖ operasyonuna da maruz kaldık. Benim yanımda FETÖ bağlantılı biri çalışamaz! Kulüpler çok istiyorsa, alsınlar MHK'yı yönetsinler!

"CUMHURBAŞKANIMIZA SAYGI DUYUYORUM"

Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyorum, çocuklarımıza bağımsız bir ülke bırakmak için uğraşıyor. Cumhurbaşkanımızın ilkeleri doğrultusunda yaşıyoruz. O nasıl, "Biz halkın hizmetkarıyız" diyorsa biz de futbolun patronu değiliz, hizmetkarıyız. Futbol ailesinin samimi bir şekilde yönetilmesini isteyen herkese hizmet etmeye geldik, patronluk yapmaya değil.

"YABANCI ÇÖPLÜĞÜNDEN KURTULMALIYIZ"

Türkiye'yi yabancı çöplüğü olmaktan kurtarmak lazım. Yerli havuzunu iyileşmiş bir hale getirmeliyiz. Adam kahvehane açamıyor ama kulüp açıyor ve orada oyun oynatıyor. Çocukların duş alma yeri yok, şartlar ilkel... Alman modelini örnek aldık, belki amatör takımların birçoğu gidecek. BAL kuruldu, bunun ne katkısı var? Hiçbir faydası yok! 3. Lig'de yaş sınırı getirdik, 37 yaşında futbolcu oradan buradan düşmüş oraya ve hala oynamak istiyor!

"YABANCI VAR..."

Soru: VAR'a yabancı hakem gelme ihtimali var mı?

İbrahim Hacıosmanoğlu: Yerli VAR ve yabancı VAR istatistiklerine baktık, aralarında yüzde 1 fark yok.

"BASKILAR BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Baskılar bizi ilgilendirmiyor, biz bildiğimiz yoldan ilerleyeceğiz.

"ANADOLU TAKIMLARI NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA..."

Anadolu takımları ne kadar güçlü olursa lig de o kadar güçlü olur.

"VAR ODASINI CANLI YAYINLAMAK İSTEDİK"

TFF Başkanı olarak değil, insan olarak bile insanların konuşmasından yanayım. Kurallar izin veriyorsa, hakemler konuşabilir. VAR odasını canlı yayınlamak istedik ama kurallar izin vermedi. VAR'ı da herkes izlesin, sahadaki hakemi izliyor insanlar...

"680 MİLYON TL EKSİDEYDİK"

TFF'de ilk kez eksi bütçeli yönetim devraldık. 680 Milyon TL eksideydik, onu kapattık. Ekonomiyi daha da düzelttikçe, gol çizgisi teknolojisini de hayata geçiririz.

"KORSAN YAYIN BİTECEK!"

Korsan yayın ve bahis konusunda ciddi çalışmalarımız var. En büyük felaketlerden birisi korsan yayın! Yayıncı kuruluş ile toplantısını yapacağız. Yayını anında kesen sistem vari bunu hazırlayan arkadaşlarla görüştük. Bunu hayata geçirmemiz lazım. Oradan gelecek gelir, Anadolu kulüplerine büyük katkı sağlar, kulüpler gelişir.

"OKAN HOCA BİZİ MAHCUP ETMEDİ"

Liverpool maçındaki açıklamamdan dolayı futbolu bilmiyor diye alay konusu oldum. Ukala tipler şunu bilsin ki, ben onlardan 10 kat daha futbolu biliyorum. 40 seneyi pozisyon pozisyon anlatırım. Dursun ağabey ile kura çekimindeydik. 'Gruptan çıkar' demişim. 32 takım var, grup değil mi? Grup mu var diye alay ettiler. 1. torbadan 4 takım var. PSG, Barcelona, Real Madrid, Liverpool. Bu torbadan kimi istersiniz siz? Bizim dönemimizdeki Liverpool efsaneydi! Barcelona veya Real Madrid mi vardı o zaman? İnanarak söyledim... Okan Hoca ve Galatasaraylı futbolcularımız bizi mahcup etmedi.

"MAN. CITY'YI YENME BORÇLARI VAR"

Galatasaray Başkanı ve başkan vekili ile konuştum, bir borçları daha var Manchester City'yi yenmek. Galatasaray'ın Liverpool'un yeneceğini çok kişiye söyledim. Almanya (Eintracht Frankfurt) yol kazası, hakem hatası da vardı.

"BENDEN MEMNUNLARSA ADAY OLURUM"

Türk futbolu bizden memnunsa, göreve devam ederiz. Düşündüklerimizin %20'sini hayata geçirdik. Önceki federasyonlar gibi 'Bana imza verin, aday olacağım' demem. Benden memnunsa insanlar aday olurum. Diğer türlüsünü bünyemiz kabul etmez!