Trendyol Süper Lig’de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. İşte tartışmalı pozisyonlarda konuşulanlar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına ait VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan kayıtlarda, özellikle Samsunspor–Fenerbahçe maçında yaşanan ofsayt pozisyonuna dair konuşmalar dikkat çekti.

Mücadelenin 34. dakikasında Samsunspor'un Anthony Musaba ile bulduğu gol, VAR kararı gerekçesiyle iptal edilmiş ve kırmızı-beyazlıların golü geçersiz sayılmıştı.

Aynı maçın 58. dakikasında Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle Halil Umut Meler, Samsunspor lehine penaltı noktasını göstermiş fakat VAR'ın uyarısı neticesinde pozisyonu tekrar izleyen Meler, kararı iptal etmişti.

İŞTE 8. HAFTANIN VAR KAYITLARI