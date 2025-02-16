Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kümede kalma savaşı veren Atakaş Hatayspor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımını haberimizden izleyebilirsiniz.
ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR İLK 11'LER
Atakaş Hatayspor: V. Bekaj, G. Kilama, F. Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, C. Massanga, B. Boutobba, F. Bamgboye, V. Aboubakar, J. Fernandes
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, N. Lima, F. Aliti, Fatih Aksoy, J. Balkovec, Enes Keskin, S. Cordova, G. Makouta, Efecan Karaca, H. Ui-jo, L. Augusto
ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ:
İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU
Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelen Hatayspor ile Alanyaspor 14. kez rakip oldu.