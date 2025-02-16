Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Alanyaspor maçı canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kümede kalma savaşı veren Atakaş Hatayspor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımını haberimizden izleyebilirsiniz.

ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR İLK 11'LER

Atakaş Hatayspor: V. Bekaj, G. Kilama, F. Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, C. Massanga, B. Boutobba, F. Bamgboye, V. Aboubakar, J. Fernandes

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, N. Lima, F. Aliti, Fatih Aksoy, J. Balkovec, Enes Keskin, S. Cordova, G. Makouta, Efecan Karaca, H. Ui-jo, L. Augusto

ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU

Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelen Hatayspor ile Alanyaspor 14. kez rakip oldu.