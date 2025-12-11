UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina ile karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, evinde Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile kozlarını paylaştı.

Temsilcimiz 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Samsunspor'un tek golü 4. dakikada Harold Moukoudi'nin kendi kalesine attığı golle geldi. AEK Atina'nın galibiyet gollerini ise 52. dakikada Razvan Marin ve 63. dakikada Aboubakary Koita kaydetti. Bu sonuçla 10 puanda kalan Samsunspor UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk yenilgisini almış oldu. AEK Atina ise puanını 10'a yükselterek temsilcimizin önüne geçti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: