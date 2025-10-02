UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup eden Samsunspor'da kaptan Zeki Yavru, maç sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Zeki Yavru'nun sözleri:

Çok gururluyuz. Buralara tesadüfen gelmedik. Bunu göstermek istiyorduk. Panathinaikos maçlarında çok iyi mücadele vermiştik ve şanssız elenmiştik. En önemlisi Türk futbolu adına, Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, 3'te 3'ün gururunu duyuyoruz. Puanlara ihtiyaç vardı. Türk futboluna herkes katkı sağlamalı. Çok büyük gurur duyuyoruz.

Türk futboluna biraz da olsun katkı sağladıysak ne mutlu bize... Bireysel kaliteli oyuncularımız var. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. İnanılmaz mücadele ettik. Maçın başında golü bulduk, 80 dakika savunma kolay değil. Zor deplasman, iyi atmosfer. Burada kazanmak kolay değil. Çok büyük mücadele verdik.