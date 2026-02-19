UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi 1. maçında temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı 1-0 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, Shkendija ile karşı karşıya geldi. Üsküp'te yer alan Toşe Proeski Ulusal Arena'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazanan Kırmızı Şimşekler, eşleşmede ev sahibi avantajını kaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Karadeniz ekibi, 7. dakikada kazandığı penaltı vuruşundan Cherif Ndiaye ile faydalanamadı. İlk yarıda rakibine üstünlük kuran Samsunspor, devre arasına önde gitmeyi başaramadı ve ilk yarı golsüz eşitlik ile sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında tempo artarken temsilcimiz, rakibine kurduğu üstünlüğün meyvesini dakika 77'de aldı ve Mouandilmadji'nin golü ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Samsunspor, Üsküp'ten 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Thomas Reis'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Thorsten Fink, bu sonuçla birlikte Samsunspor kariyerine galibiyetle başladı.

İki takım arasında oynanacak rövanş karşılaşması, 26 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıyı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

17. dakikada Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.

19. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Assoumou'nun yerden şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Gaye uzaklaştırdı.

39. dakikada Makoumbou'nun pasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51. dakikada Ibraimi, 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

54. dakikada Ntcham'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Assoumou'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gaye'nin ayaklarına çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan Holse'nin ön direğe ortasında Mouandilmadji'nin ayak içi vuruşunda top, kaleci Gaye'nin yanından ağlara gitti: 1-0

88. dakikada Ntcham'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, penaltı noktasından meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Galibiyet üçlüsü Thorsten Fink'ten...