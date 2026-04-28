UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en büyüğünü belirleyecek geri sayımda yarı final perdesi açılıyor. Çeyrek finalde Liverpool’u saf dışı bırakarak gövde gösterisi yapan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Avrupa'nın Kupa Beyi adaylarından Bayern Münih’i konuk ediyor. PSG-Bayern Münih maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda heyecan, oynanan ilk maçlarla zirveye ulaşıyor. Yarı finalin ilk ayağında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, sahası Parc des Princes'te Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlıyor. Çeyrek finalde Real Madrid'i nefes kesen bir seri sonunda elemeyi başaran Bayern Münih, Paris deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken; Luis Enrique yönetimindeki PSG, taraftar desteğini arkasına alarak Münih'teki rövanş öncesi kapıyı aralamak niyetinde.

PSG-Bayern Münih MAÇI 11'LER

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Emery, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane.

PSG-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali kapsamındaki PSG-Bayern Münih maçı 28 Nisan Salı günü oynanıyor. Kupanın diğer ayağında ise 29 Nisan Çarşamba günü İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz devi Arsenal ile Metropolitano Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

PSG-Bayern Münih MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde tüm gözlerin Paris'e çevrildiği bu büyük randevu, Türkiye Saati ile 22.00'de başladı.

PSG-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Pac des Princes'teki, sezonun 'erken finali' olarak nitelenen kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

PSG-Bayern Münih MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi'nin final etabını belirleyecek olan PSG-Bayern Münih karşılaşması, tüm futbolseverlerin erişebilmesi için ŞİFRESİZ olarak yayınlanıyor.

PSG-Bayern Münih MAÇININ HAKEMİ KİM?

PSG-Bayern Münih maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalıyor. Scharer'nin yardımcılıklarını ise İspanyol meslektaşları Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso üstleniyor.