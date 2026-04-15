UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleye konuk ekip adeta fırtına gibi başladı.
Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Manuel Neuer'in yaptığı büyük pas hatasını iyi değerlendiren Arda Güler, topu sol iç kulvarda kontrol etti. Genç yıldız, bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş ağlara göndererek takımını erken öne geçirdi.
DEVLER LİGİ'NDE İLK GOLÜ VE REAL MADRID TARİHİNE GEÇTİ!
Bu gol, Arda Güler açısından ayrı bir anlam taşıdı. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü kaydederken, aynı zamanda Real Madrid tarihine de geçti. Genç oyuncu, attığı bu golle İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı, Bayern Münih'in ise yediği en erken golü atan isim oldu.
MANUEL NEUER'İ AVLADI!
— TRT Spor (@trtspor) April 15, 2026
ARDA BU KEZ FRİKİKTEN AVLADI!
Ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Arda Güler sol ayağıyla kaleye vurdu, barajı aşan top yakın köşeden doksana gitti. Alman kaleci Manuel Neuer hareketsiz kaldı.
— TRT Spor (@trtspor) April 15, 2026
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN PAYLAŞIM!
Ardanın bu leziz golünün ardından UEFA Şampiyonlar Ligi resmi X hesabından Arda Güler paylaşımı yapıldı.
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 15, 2026