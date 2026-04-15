Fransız efsanesi Thierry Henry'den Arda Güler'e övgüler!
Fransız efsanesi Thierry Henry, Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının devre arasında ve maç sonunda yaptığı değerlendirmede Arda Güler'den övgüyle söz etti. İşte "Çocuk başka seviyede oynadı" diyen Henry'nin Arda değerlendirmesi...
İşte CBS'te yayınlanan "Şampiyonlar Ligi'nde bugün" programında yorumculuk yapan Thierry Henry'nin Arda Güler'e mücadelenin devre arasında düzdüğü iltifatlar...
"Büyük maçlarda sahneye çıkmak böyle oluyor. Arda Güler sadece oynamıyor, aynı zamanda da sorumluluk alıyor. 2 gol attı ki o frikik tartışmasız üst seviyede bir vuruş.
Bunları Bayern Münih gibi bir takıma karşı, öylesine bir baskı altında öylesine üst bir seviyede yapmak da o oyuncunun karakteriyle ilgili size her şeyi anlatıyor.
Geri dönüş için inanmak gerekir ama bir de bu kıvılcımı çakacak birisine ihtiyaç vardır. Maçta o isim Arda Güler'di. Genç bir futbolcu bu şekilde parlıyorsa artık potansiyelden değil ispattan söz edilir.
Henry, karşılaşmanın bitiminde ise mücadeleyi değerlendirirken yine Arda Güler'i öve öve bitiremedi. Henry, milli yıldız için maç sonunda şunları söyledi:
"Allianz Arena'da bu akşam mükemmeliyete sahne oldu. Maçta her şey vardı. Michael Olise muhteşemdi. Sahada akıllı hareket etti, tehlikeli koşular yaptı ve skora kritik katkısı Bayern'e turu getirdi. Ama o Arda Güler yok mu...
Çocuk başka seviyede oynadı. Biri topa çok güzel falso verdiği frikikten iki enfes gol attı. İnanılmaz bir baskı altında olsa bile oyunu soğukkanlılık, vizyon ve kaliteyle yönetti.
Ne var ki bu genç adam, sergilediği elit performans için hak ettiği takdir ve övgüyü hala görmüyor. Maçta Madrid'in parlayan ışığı, geri dönüş için onlara umut veren ismiydi."