Fenerbahçe'de kısa süre önce teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerden ayrılığının ardından Kanarya'da bazı futbolculardan deneyimli çalıştırıcı için veda mesajları geldi.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
Milan Skriniar, Domenico Tedesco'ya:
"Her şey için minnettarım. Size ve ekibinize en iyi dileklerimi sunuyorum."
Anderson Talisca, Tedesco'ya veda mesajı: "Mister, her şey için teşekkür ederim. Senden çok şey öğrendim, sen inanılmaz bir insansın. Size güzel bir gelecek diliyorum."