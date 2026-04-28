Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltının ardından tartışmaların odağı haline gelmişti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM



"Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim.

Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası.

Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum.

Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam."