İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler
Real Madrid'de oynayan Milli futbolcumuz Arda Güler, Bayern Münih'e attığı 2 gol ile Devler Ligi'ne damga vurdu. Arda'nın performansı İspanyol basınında da kendine yer buldu. İşte atılan manşetler...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında Real Madrid, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Bayern Münih'e 4-3 mağlup oldu ve toplamda 6-4'lük skorla kaybederek Devler Ligi'ne veda etti.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ise attığı 2 golle maça damga vuran isimlerden biri oldu.
Arda, henüz ilk dakikada Bayern Münih'in yıldız kalecisi Neuer'in hatasını affetmedi ve ceza sahası dışından golünü kaydetti.
21 yaşındaki yıldız ikinci golünde ise Neuer'i serbest vuruş golüyle mağlup etti.
Arda Güler, maç bittikten sonra ise hakeme itirazından dolayı direkt kırmızı kart gördü.
Maçın ardından milli futbolcumuzun dev performansı dış basında da kendine yer buldu.
'ARDA GÜLER'İN ALTIN SOL AYAĞI'
Marca'da yayınlanan maç yazısında Arda Güler ile ilgili, "Güler'in altın sol ayağı… Asla unutamayacağı bir geceydi. Real Madrid oyuncusu ve dünya yıldızı olarak adını duyurduğu gece. Allianz Arena'da, her futbolcudan en iyi performans gerektiren bir maçta Arda Güler öne çıkarak iki muhteşem gol attı ve çok daha fazlasını yaptı." denildi.
'DİĞERLERİNDEN BİR ADIM ÖNDE'
Diario AS'ın maç yazısında ise şu ifadelere yer verildi: "Güler, golcülüğü yanı sıra mükemmel bir arabulucuydu. Diğerlerinden daha hızlı düşünüyor. Performansı, kendi açısından ileriye gittiğini gösteriyor."