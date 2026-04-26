Altın fiyatları canlı takip | 26 Nisan gram altın ne kadar?

Altın fiyatları canlı takip | 26 Nisan gram altın ne kadar?

Altın piyasasında 26 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla güncel rakamlar merak ediliyor. Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve döviz kurundaki değişimler, Kapalıçarşı altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar haftanın son gününde gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarını yakından izliyor. “Bugün altın fiyatları yükseldi mi?” sorusu gündemde yer alırken, kuyumcularda işlem gören güncel satış rakamları araştırılıyor. İşte 26 Nisan canlı altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın anlık alış-satış tablosu.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 06:40

CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan Cumartesi günü altın piyasası, hafta içindeki yükseliş trendine kısa bir ara vererek haftayı kırmızı bölgede kapattı. Borsa İstanbul'dan alınan son verilere göre; dün en düşük 6 milyon 755 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 878 bin lirayı gören standart altının kilogramı, günü 6 milyon 797 bin 300 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki kâr satışları ve dolar endeksindeki hareketlilik, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarına indirim olarak yansıdı. İşte hafta sonu boyunca Kapalıçarşı ve kuyumcularda geçerli olacak 25 Nisan 2026 güncel altın alış-satış tablosu...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.814,23 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.815,04 TL

26 NİSAN PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,98 (Alış) - 45,03 (Satış)

◼EURO: 52,74 (Alış) - 52,83 (Satış)

◼STERLİN: 60,89 (Alış) - 61,02 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (26 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.814,23 TL 6.815,04 TL Çeyrek Altın 11.085,00 TL 11.212,00 TL Yarım Altın 22.149,00 TL 22.383,00 TL Tam Altın 43.536,98 TL 44.392,59 TL Ata Altın 44.897,51 TL 46.026,67 TL 22 Ayar Bilezik 6.182,25 TL 6.229,54 TL Gümüş 109,46 TL 109,53 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Nisan Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

