Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ederson'un talibi...
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından eleştirilerin hedefinde olan Ederson için transferde Suudi Arabistan ekibi devreye girdi. Tecrübeli file bekçisinin ise önceliğinin sarı-lacivertlilerden alacağı tazminat olduğu öne sürüldü. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe'de Ederson ile ilgili yaşanan gelişmeler ve öne sürülen iddialar sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.
Ligin özellikle son haftalarında Kadıköy ekibinin şampiyonluk yarışından kopmasına neden olacak kritik hatalar yapan tecrübeli eldiven, son olarak Galatasaray maçında gördüğü ikinci sarı kart ile takımını dev derbide 10 kişi bırakmıştı.
Eleştirilerin odağındaki performansı bir yana, şampiyonluk düğümünü çözecek derbideki davranışı ile yönetim nezdinde kotasını dolduran Ederson'un geleceğine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
32 yaşındaki kaleci, sarı-lacivertli takım ile sözleşmesini fesih etmesine karşılık kalan 2 yılda alacağı toplamda 22 milyon euro'luk maaşın tarafına ödenmesini şart koştu.
Öte yandan Ederson'u bu rakamdan vazgeçmeye ikna edebilecek mali güce sahip bir takımın transferde devreye girdiği aktarıldı: Al Hilal.
Suudi ekibinin yıldız file bekçisine yüksek mali şartlar içeren bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Ederson'un ise şu an için önceliğinin Fenerbahçe'den alabileceği en yüksek tazminatı almak olduğu aktarıldı.