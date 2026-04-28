Fenerbahçe futbolcusu Matteo Guendouzi, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığının açıklanmasının ardından bir veda mesajı yayımladı. Guendouzi'nin açıklamasında, "Benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim hocam, her zaman minnettar kalacağım. Harika bir hoca ve harika bir insanla çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Keşke bu yolculuk daha uzun sürseydi. Olumlu yanlarını, özellikle de Süper Kupa'yı birlikte kazanmayı hatırlayacağım. Futbol vizyonunuz, tutkunuz ve sıkı çalışmanız sizi büyük başarılara taşımaya devam edecek. Gelecekte hepinize iyi şanslar ve başarılarınızın devamını diliyorum." İfadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM