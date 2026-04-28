Trendyol Süper Lig'de oynanan ve Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin yankıları sürüyor. Karşılaşmanın devre arasında yaşanan bir olay ise gün yüzüne çıktı.
İddiaya göre sarı-kırmızılıların ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı mücadelede, kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, stat koridorlarında maçın hakemi Yasin Kol ile karşı karşıya geldi. Kavukcu'nun, hakemin verdiği kararlara sert tepki gösterdiği belirtildi.
"SANA YAZIKLAR OLSUN"
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kavukcu'nun, hakem Yasin Kol'a yönelik, "İki tane penaltımızı vermedin. Sana yazıklar olsun. Yeter artık. Galatasaray'ın sürekli aleyhine çalışıyorsun" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
PFDK SEVKİ BEKLENİYOR
Yaşanan gerginliğin maç temsilcisi tarafından rapor altına alındığı öğrenilirken, Abdullah Kavukcu'nun PFDK'ya sevk edilmesinin beklendiği ifade edildi.