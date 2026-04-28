PSG-Bayern Münih maçı İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dev kapışma için nefesler tutuldu! Liverpool'u eleyen Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Bayern Münih'i ağırlayacak. Çeyrek finalde İngiliz devine göz açtırmayan PSG, Avrupa'nın en köklü kulüplerinden Bavyera ekibiyle final biletini kimin alacağını belirleyecek ilk maçta karşı karşıya geliyor. Ligue 1'deki başarısını Devler Ligi'nde de sürdürmek isteyen Fransız ekibi ile Harry Kane liderliğindeki Alman devi arasındaki taktik mücadele futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri. PSG-Bayern Münih maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler haberimizde.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda heyecan, oynanacak ilk maçlarla zirveye ulaşıyor. Yarı finalin ilk ayağında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, sahası Parc des Princes'te Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlayacak. Çeyrek finalde Real Madrid'i nefes kesen bir seri sonunda elemeyi başaran Bayern Münih, Paris deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken; Luis Enrique yönetimindeki PSG, taraftar desteğini arkasına alarak Münih'teki rövanş öncesi kapıyı aralamak niyetinde. Peki PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali kapsamındaki PSG-Bayern Münih maçı 28 Nisan Salı günü oynanacak. Kupanın diğer ayağında ise 29 Nisan Çarşamba günü İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz devi Arsenal ile Metropolitano Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

PSG-Bayern Münih MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde tüm gözlerin Paris'e çevrileceği bu büyük randevu, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

PSG-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Pac des Princes'teki, sezonun 'erken finali' olarak nitelenen kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane

PSG-Bayern Münih MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi'nin final etabını belirleyecek olan PSG-Bayern Münih karşılaşması, tüm futbolseverlerin erişebilmesi için ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.

PSG-Bayern Münih MAÇININ HAKEMİ KİM?

PSG-Bayern Münih maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'nin yardımcılıklarını ise İspanyol meslektaşları Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.