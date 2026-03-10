Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşması öncesinde İngiliz taraftarlar İstanbul'da renkli görüntüler oluşturdu.
Maç için kente gelen Liverpool taraftarları, karşılaşma öncesinde İstanbul Boğazı'nda tekne turuna çıktı. Boğaz turuna katılan taraftarlar, takımlarının bestelerini ve şarkılarını söyleyerek İstanbul'u gezdi.
Teknede coşkulu anlar yaşanırken, o eğlenceli anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İŞTE O ANLAR👇🏼
🏴🛳 Liverpoollu taraftarlar, Galatasaray maçı öncesi Boğaz turunda!pic.twitter.com/v1oqiBzTyf— A Spor (@aspor) March 10, 2026