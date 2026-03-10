TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool maçını tribünden takip edecek
Galatasaray’ın, Liverpool ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden izleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın karşılaşma için RAMS Park’ta yerini alacağı öğrenildi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 10.03.2026 - 16:42 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 - 16:47
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesi ilk maçında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Futbolseverler, heyecanla mücadelenin başlayacağı saati beklerken maç öncesi dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya başladı.
RAMS Park'ta başlayacak mücadelede seyirciler arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da bulunacak.