TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool maçını tribünden takip edecek

Galatasaray’ın, Liverpool ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden izleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın karşılaşma için RAMS Park’ta yerini alacağı öğrenildi.