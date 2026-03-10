Beşiktaş'ta Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)