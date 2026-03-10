Fenerbahçe'de o konuşmalar ortaya çıktı! Guendouzi ve Oğuzhan Çakır...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçının devre arasında yaşananlar ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi ve yönetici Ertan Torunoğulları'nın hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 90+5'te bulduğu golle hayati bir galibiyet aldı. Öte yandan Kadıköy'de mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır'a verdiği kararlardan dolayı büyük tepki vardı.
Yaşanan pozisyonlar arasında en dikkat çekenlerden biri ise ilk yarının sonunda Guendouzi'nin yere düştüğü pozisyondu. Sarı-lacivertli futbolcular ilk devrenin bitiş düdüğünün ardından hakem Çakır'a yoğun itirazda bulunurken, söz konusu tepkinin koridorlara da taşındığı ortaya çıktı.
"ZATEN SARI KARTI VAR"
Saha içinde uzun süre ayağından çıkan kramponu gösteren sarı-lacivertli futbolcu Guendouzi'nin, koridorlarda da Oğuzhan Çakır'a, "Hocam saha içinde de size gösterdim, kramponum ayağımdan çıktı. Buna nasıl kart göstermezsin. Rakip oyuncunun zaten sarı kartı var. Bu pozisyonda da kart görseydi atılacaktı." ifadelerini kullandığı öğrenildi.
"ADİL BİR YÖNETİM SERGİLE"
Milliyet'te yer alan haberde bu tartışma sırasında sadece tecrübeli futbolcunun değil, yönetici Ertan Torunoğulları'nın da araya girdiği bildirildi. Sarı-lacivertli idarecinin, hakem Çakır'a tepki göstererek, "Hocam niye böyle yapıyorsunuz? Pozisyon bariz sarı kart. Biz 'lehimize bir şey yapılsın' demiyoruz. Sadece her takım için adil karar verilmesini istiyoruz. İki takım için de adil bir yönetim sergile" diye konuştuğu ortaya çıktı.