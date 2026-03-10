"ADİL BİR YÖNETİM SERGİLE" Milliyet'te yer alan haberde bu tartışma sırasında sadece tecrübeli futbolcunun değil, yönetici Ertan Torunoğulları'nın da araya girdiği bildirildi. Sarı-lacivertli idarecinin, hakem Çakır'a tepki göstererek, "Hocam niye böyle yapıyorsunuz? Pozisyon bariz sarı kart. Biz 'lehimize bir şey yapılsın' demiyoruz. Sadece her takım için adil karar verilmesini istiyoruz. İki takım için de adil bir yönetim sergile" diye konuştuğu ortaya çıktı.