Galatasaray-Liverpool maçı öncesi öne çıkan 10 istatistik
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Anfield Road'daki rövanş maçı öncesi çeyrek final için avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşma öncesi öne çıkan 10 istatistiği sizler için derledik.
İngiliz takımlarını konuk ettiği son dokuz Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Galatasaray, tek mağlubiyetini 1-4'lük skorla Aralık 2014'te Arsenal'den aldı. Sarı-kırmızılılar geri kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
İKİ TAKIMDAN BİRİSİ G.SARAY
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi tarihinde 5'ten fazla karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı (%20) iki rakibinden birisi 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile Galatasaray. Diğer takım ise Chelsea.
G.SARAY CEHENNEMİ
Liverpool'un 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi galibiyeti alamadığı deplasmanlar arasında Galatasaray'dan daha fazla ziyaret ettiği tek rakibi beş maç ile Chelsea.
İÇ SAHADA KAYBETMİYOR
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı 22 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Galatasaray, Ekim 1973'teki Atletico Madrid mağlubiyetinden bu yana hiçbir rakibine yenilmiyor.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak Anfield Road'daki rövanş maçı öncesi çeyrek final için avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşma öncesi öne çıkan 10 istatistiği sizler için derledik.
DEVLER LİGİ'NİN EN YAŞLISI
Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında kullandığı 11'lerin yaş ortalaması en yüksek dördüncü takım 28 yaş 273 gün Galatasaray oldu. Temsilcimiz aynı zamanda turnuvaya devam eden ekiplerin en yaşlısı konumunda.
TEK GALİBİYETİNİ GEÇEN SEZON ALDI
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son beş maçın dördünü kaybeden Liverpool, tek galibiyetini geçen sezon 1-0 ile PSG deplasmanında aldı.
OSIMHEN REKOR PEŞİNDE
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray formasıyla yedi gol atan Victor Osimhen, 8 gol ile bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor.
LIVERPOOL'UN EN VERİMLİSİ
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla en fazla gole katkı sağlayan oyuncu 4 gol ve 4 asist ile Dominik Szoboszlai oldu.
EKITIKE BASKI ALTINDA
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular arasında, topla buluştuğu anların en büyük bölümünde rakibin yüksek şiddetli baskısına maruz kalan oyuncu %93 ile Hugo Ekitike oldu.
SALAH BİR İLK PEŞİNDE
Şampiyonlar Ligi kariyerinde şu ana kadar 49 gole katkı sağlayan Liverpool forveti Mohamed Salah, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 golde pay sahibi olan ilk Afrikalı oyuncu olmak istiyor.