Galatasaray-Liverpool maçı öncesi öne çıkan 10 istatistik

Galatasaray-Liverpool maçı öncesi öne çıkan 10 istatistik UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Anfield Road'daki rövanş maçı öncesi çeyrek final için avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşma öncesi öne çıkan 10 istatistiği sizler için derledik.







EN SON 2014'TE KAYBETTİ



İngiliz takımlarını konuk ettiği son dokuz Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Galatasaray, tek mağlubiyetini 1-4'lük skorla Aralık 2014'te Arsenal'den aldı. Sarı-kırmızılılar geri kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

İKİ TAKIMDAN BİRİSİ G.SARAY



Liverpool'un Şampiyonlar Ligi tarihinde 5'ten fazla karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı (%20) iki rakibinden birisi 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile Galatasaray. Diğer takım ise Chelsea.