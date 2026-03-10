UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı yönetim, turun geçilmesi halinde kesenin ağzını açacak ve takıma dev bir prim ödeyecek.
Yayın Tarihi: 10.03.2026 - 11:26Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 - 11:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı dev ekipler, son 8 takım arasına kalmak için kıyasıya rekabet edecek.
BİR KEZ DAHA LIVERPOOL
Sarı-kırmızılılar, lig etabında da kozlarını paylaştığı Liverpool'u RAMS Park'ta TSİ 20.45'te ağırlayacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Anfield Road'da oynanacak rövanş öncesinde avantajlı bir skoru cebine koymak istiyor.
OSIMHEN'E ÖZEL KOREOGRAFİ
Juventus'u tur dışına iten Victor Osimhen 13 gole ulaşarak Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancısı olmuştu. Grup aşamasında Liverpool'u boş geçmeyen Nijeryalı forvet, son 16 eşleşmesinde Aslan'ın en güvendiği isim konumunda.
MOTİVE EDİLECEK
Sarı-kırmızılı taraftarlar da tecrübeli golcüyü Liverpool'a motive edecek. Dev maç öncesinde kale arkası tribünde Osimhen'e özel koreografiye imza atılacak. Yıldız oyuncuya görsel şovla destek verilecek. Maçın biletleri tamamen tükenirken tribün grupları da taraftara çağrı yaptı. Liverpool ile oynanan maçı hatırlatan taraftarlar, 90 dakika destek motivasyonunu birbirlerine aşılıyor.
DEV PRİM KARARI
SABAH'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, dev eşleşmenin geçilmesi halinde takıma dev bir prim ödeme kararı verdi. Play-off turunda Juventus'u eleyerek 11 milyon Euro bonusu kapan Cimbom'a UEFA'dan 27 Mart'ta ödeme yapılacak.
637 MİLYON TL'LİK ÖDÜL
Aslan'ın İngiliz temsilcisini geçmesi halindeyse UEFA'dan çeyrek final ödülü 12.5 milyon Euro (637.7 milyon TL) gelecek. Devler Ligi gelirinde 50 milyon Euro barajını zorlayan Galatasaray'da oyuncular adeta prim zengini olmuş durumda. Juventus ve Beşiktaş maçlarının ardından sarı-kırmızılılara 3.5 milyon Euro prim ödendiği öğrenildi.