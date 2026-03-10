Haberler Şampiyonlar Ligi Haberleri Galatasaray yönetiminden Liverpool için dev prim!

Galatasaray yönetiminden Liverpool için dev prim! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı yönetim, turun geçilmesi halinde kesenin ağzını açacak ve takıma dev bir prim ödeyecek. Şampiyonlar Ligi Haberleri







ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı dev ekipler, son 8 takım arasına kalmak için kıyasıya rekabet edecek.

BİR KEZ DAHA LIVERPOOL



Sarı-kırmızılılar, lig etabında da kozlarını paylaştığı Liverpool'u RAMS Park'ta TSİ 20.45'te ağırlayacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Anfield Road'da oynanacak rövanş öncesinde avantajlı bir skoru cebine koymak istiyor.