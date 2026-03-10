Galatasaray - Liverpool maçı canlı anlatım için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanıyor ve ekran başına milyonlarca futbolsever toplandı. Futbolseverler, "Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanıyor?" sorusunu araştırıyor. Kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başlayacak ve taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Canlı yayın linki ve izleme ekranı ile birlikte maçın frekan bilgileri de taraftarlar tarafından araştırılıyor. Özellikle deplasman ekibi Liverpool'un güçlü kadrosu ve Galatasaray'ın sahadaki motivasyonu, karşılaşmayı izleyenleri ekran başına kilitliyor. Galatasaray-Liverpool maçı bilgileri haberimizde...

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Liverpool maçı bugün (10 Mart Salı) saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. Galatasaray-Liverpool maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Ekitike, Salah.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ (2026)

Maçı uydudan izleyecek olan vatandaşların sinyal sorunu yaşamaması için güncel frekans ayarları şöyledir:

Türksat 4A: 11.958 V, Sembol: 27500, FEC: 5/6

Türksat 3A: 11.096 H, Sembol: 30000, FEC: 5/6

20.00 Maç Önü

20.45 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması