Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor. Play-off turunda Borussia Dortmund'u eleyen Atalanta, bu akşam dev rakip Bayern Münih'i ağırlıyor. Lig aşamasını 13 puanla 15. sırada tamamlayan İtalyan ekibi, 21 puanla 2. sıralanan Alman devi karşısında zorlu bir sınav veriyor. Raffaele Palladino'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde kalan son İtalyan temsilcisi olarak tarihİ bir başarıya imza atmak istiyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ise 2024 Avrupa Ligi finalinde Leverkusen'e kaybettiği kupanın rövanşını almak için İtalya deplasmanına çıkıyor. Atalanta-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve takımların güncel durumu...

Atalanta-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio di Bergamo'daki kritik Atalanta-Bayern Münih mücadelesi için geri sayım sürüyor. Ev sahibi Atalanta'da önemli eksikler can sıkıyor; yaratıcı güç Charles De Ketelaere, savunmanın kilit ismi Giorgio Scalvini ve orta sahanın dinamik ismi Ederson bu akşam forma giyemeyecek. Ancak hücum hattında Scamacca ve Samardzic ikilisi, İtalyan ekibinin en büyük kozları olacak. Konuk ekip Bayern Münih cephesinde ise tüm gözler golcü Harry Kane'de. Hafif bir sakatlığı bulunan ve takımla birlikte İtalya'ya seyahat eden Kane'nin ilk 11'de olması bekleniyor. Bayern'de ayrıca tecrübeli eldiven Manuel Neuer ve savunmacı Hiroki Ito sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. İşte Avrupa'da gecenin en zorlu randevularından birine dair tüm detaylar...

Atalanta-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı kapsamındaki Atalanta-Bayern Münih maçı, 10 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Atalanta-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu Atalanta-Bayern Münih mücadelesi, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Atalanta-Bayern Münih MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Atalanta-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

Bayern Münih: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane