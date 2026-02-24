Newcastle United, Devler Ligi play-off turunda Karabağ ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İngiltere ekibi, Bakü'de aldığı tarihi 6-1'lik galibiyetin ardından sahasında rahat bir maç bekliyor. Eddie Howe yönetimindeki Newcastle, Manchester City mağlubiyetinin etkisini silmek ve Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmek istiyor. Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise Gurban Gurbanov yönetiminde prestijli bir veda arıyor. 5 gol farkla geride olan konuk ekip için geri dönüş neredeyse imkansız görünüyor. St James' Park'ta oynanacak kritik mücadelenin maç saati ve yayın bilgileri haberimizde...

St. James' Park Stadyumu'ndaKİ rövanş mücadelesini İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Ev sahibi Newcastle United'da ilk maçın skor avantajı sayesinde teknik direktör Eddie Howe'un geniş bir rotasyon yapması bekleniyor. Sakatlıkları bulunan Bruno Guimaraes, Sven Botman ve cezalı Malick Thiaw gibi isimlerin yokluğunda William Osula ve Alex Murphy gibi genç yeteneklerin ilk 11'de şans bulması muhtemel. Konuk ekip Karabağ cephesinde ise ilk maçta takımın tek golünü atan Elvin Cafarquliyev ve hücumun kilit ismi Zubir, İngiliz savunmasını bir kez daha zorlamaya çalışacak. Premier Lig'in fizik gücü ile Azerbaycan temsilcisinin teknik oyununun buluşacağı bu geceye dair tüm detayları sizler için derledik...

Newcastle United-Karabağ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Karabağ maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. St. James' Park'taki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Newcastle United-Karabağ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu.rövanş maçı kapsamında oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Newcastle United-Karabağ MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, A. Murphy; Willock, Tonali, Joelinton; J. Murphy, Osula, Barnes

Karabağ: Kochalski; Silva, Bolt, Huseynov, Medina, Cafarquliyev; Jankovic, Bicalho; Montiel, Duran, Zubir

