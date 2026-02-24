UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesinde Bodo Glimt, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Inter'i, deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmeleri rövanş maçları, 24 Şubat akşamı oynanan müsabakalar ile başladı. Gecenin en çarpıcı sonucu ise Inter-Bodo/Glimt karşılaşmasından geldi. Eşleşmenin ilk maçını sahasında 3-1 kazanan Norveç ekibi, San Siro Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile noktalanırken dakikalar 58'i gösterdiğinde gol perdesini konuk ekipte Jens Petter Hauge açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Dakika 72'de Hakon Evjen fileleri sarstı ve farkı 2'ye çıkardı. 76. dakikada Inter, Alessandro Bastoni ile yaşam belirtisi gösterse de imkansızı gerçekleştiremedi ve eşleşmenin kazananı, toplamda 5-2'lik skorla Bodo/Glimt oldu.

Böylelikle 57 milyon euro kadro değerine sahip Norveç temsilcisi, 666 milyon euro kadro değeri bulunan Serie A devini hezimete uğrattı. Inter aynı zamanda Serie A'da 64 puan ile en yakın takipçisi Milan'ın önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

Bodo/Glimt'in son 16'daki rakibi Manchester City veya Sporting olacak.