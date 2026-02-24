Atletico Madrid Sörloth'un hat-trick'iyle bir üst turda!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Atletico Madrid, Club Brugge'ü 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Atletico Madrid ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

Metropolitano'da oynanan mücadelede Atletico Madrid, Club Brugge'ü 3-3'ün rövanşında 4-1 yendi.

Atletico Madrid'in gollerini 23, 76 ve 87. dakikada Alexander Sörloth, 48. dakikada Joao Cardoso kaydederken Club Brugge'ün golü 36. dakikada Joel Ordonez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekibi, çeyrek finalde Tottenham veya Liverpool ile eşleşecek.