UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta sahnesinde Marsilya ile Liverpool kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Arne Slot’un öğrencileri, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek ilk 8 yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. De Zerbi yönetimindeki ve 9 puanı bulunan Marsilya ise taraftar desteğini arkasına alıp alacağı puanlarla Avrupa’daki yolculuğunu sürdürmek istiyor. Peki, Marsilya-Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Marsilya ile Liverpool arasında oynanacak zorlu mücadeleyle devam ediyor. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda kazanarak ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı ve 9 puana sahip Marsilya ise taraftarı önünde puan ya da puanlar alarak turnuvadaki iddiasını sürdürmenin peşinde. Peki, Marsilya-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Marsilya-Liverpool maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

MARSILYA-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak Marsilya-Liverpool maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MARSILYA-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Rulli; Murillo, Balerdi, Medina, Emerson; O'Riley, Hojbjerg; Weah, Greenwood, Paixao; Aubameyang

Liverpool: Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Ekitike