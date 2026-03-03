Liverpool muhabirinden flaş Galatasaray açıklaması!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool'da maçın yankıları sürüyor. BBC Liverpool Muhabiri Aadam Patel, "Kimse ilk maçı unutabilmiş değil. Galatasaray, lig aşamasındaki maçla beraber Liverpool'un saygısını da kazandı." ifadelerini kullandı.
