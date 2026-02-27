UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İngiliz devi Liverpool oldu. Eşleşmede ilk maç 10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'da ikinci maç ise 17-18 Mart tarihlerinde Anfield Road'da oynanacak.

Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde ise PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA👊



Galatasaray ile Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında da karşılaşmış ve Rams Park'ta oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı. Bugüne kadar Devler Ligi sahnesinde Galatasaray ile tam 5 kez kozlarını paylaşan Kırmızılar, bu maçların sadece 1'inden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, bu maçlardan 2'sinden zaferle ayrılırken 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE TÜM EŞLEŞEMELER

Real Madrid-Manchester City

Bodo/Glimt-Sporting

PSG-Chelsea

Newcastle United-Barcelona

Atalanta-Bayern Münih

Atletico Madrid-Tottenham

Bayer Leverkusen-Arsenal