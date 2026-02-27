UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İngiliz devi Liverpool oldu. Eşleşmede ilk maç 10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'da ikinci maç ise 17-18 Mart tarihlerinde Anfield Road'da oynanacak.
Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde ise PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA👊
Galatasaray ile Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında da karşılaşmış ve Rams Park'ta oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı. Bugüne kadar Devler Ligi sahnesinde Galatasaray ile tam 5 kez kozlarını paylaşan Kırmızılar, bu maçların sadece 1'inden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, bu maçlardan 2'sinden zaferle ayrılırken 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.
İŞTE TÜM EŞLEŞEMELER
Real Madrid-Manchester City
Bodo/Glimt-Sporting
PSG-Chelsea
Newcastle United-Barcelona
Atalanta-Bayern Münih
Atletico Madrid-Tottenham
Bayer Leverkusen-Arsenal
🎙 @HuseyinOzkok: Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2 yenilgi aldı ve ligi dördüncü sırada tamamladı. Premier Lig'de ise 8 mağlubiyeti var. Geçen sezonki Liverpool, bu sene pek yok. Daha kırılgan bir takımla karşı karşıyayız ama karşılaşmanın çift ayaklı olması ve ilk… pic.twitter.com/H7iwMEL20X— A Spor (@aspor) February 27, 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.— TFF (@TFF_Org) February 27, 2026
Play-off etabında İtalyan ekibi Juventus'u eleyen temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda İngiltere… pic.twitter.com/G9fOJuOwn6