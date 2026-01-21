Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta, Bayern Münih ile Union Saint-Gilloise arasındaki önemli karşılaşmayla hız kesmeden sürüyor. Vincent Kompany’nin öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek ilk 8 hedefini matematiksel olarak güvence altına almak istiyor. 15 puanla avantajlı bir konumda bulunan Alman devi, 6 puanlı Belçika temsilcisine karşı sürprize izin vermemeyi amaçlıyor. Peki, Bayern Münih-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?