Athletic Bilbao-PSG maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında gözler, İspanya’nın futbol mabedi San Mames’e çevriliyor. Avrupa’nın iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek bu dev mücadelede Athletic Bilbao, son şampiyon PSG’yi ağırlayacak. Ernesto Valverde yönetiminde istikrarlı bir performans yakalamakta zorlanan Bask ekibi, puanını 7’ye yükselterek yeniden yarışta söz sahibi olmak istiyor. Paris cephesinde ise tablo çok daha parlak. Luis Enrique ile yüksek tempolu oyun anlayışını sürdüren PSG, geride kalan 5 maçta topladığı 12 puanla 4. sıraya yerleşmiş durumda. Peki, Athletic Bilbao-PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?