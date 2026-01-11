Enes Ünal'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde üzücü haber!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta oynayan milli futbolcumuz Enes Ünal'ın adı transfer gündeminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Ünal, Bournemouth'un Newcastle United ile oynadığı FA Cup maçında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, Enes Ünal'ın geçirdiği sakatlığın son durumu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2026 - 14:40