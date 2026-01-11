Güçlü fiziği, üst düzey tekniği ve sahadaki oyun aklıyla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Ruben Loftus-Cheek, gündemin sıcak isimleri arasında yer alıyor. Zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan deneyimli orta saha için “Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Kariyerinde önemli başarılara imza atan yıldız oyuncunun geleceği merak konusu olurken, ortaya koyduğu performans ve güncel piyasa değeri transfer iddialarını daha da güçlendiriyor. İşte, Ruben Loftus-Cheek hakkında merak edilenler...

Fizik gücü, teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla Avrupa futbolunda kendine sağlam bir yer edinen Ruben Loftus-Cheek, futbol gündemindeki yerini koruyor. İsmi zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan tecrübeli orta saha için "Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları merak ediliyor. Kariyerinde önemli başarılara imza atan yıldız oyuncunun bir sonraki durağının neresi olacağı ise futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor. Loftus-Cheek'in istatistikleri ve güncel piyasa değeri, transfer söylentilerini daha da alevlendiriyor. İşte detaylar...

RUBEN LOFTUS-CHEEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ruben Loftus-Cheek, 23 Ocak 1996 tarihinde İngiltere'nin Londra bölgesinde dünyaya geldi. Genç yaştan itibaren yeşil sahalarda kariyerine devam eden 29 yaşındaki Ruben Loftus-Cheek 1,91 metrelik boyu ve sağ ayağı ile rakiplere zor anlar yaşatmayı sürdürüyor.

RUBEN LOFTUS-CHEEK MEVKİSİ NE?

Etkili fiziği ve başarılı tekniği ile Avrupa'da önemli takımlarda süre bulan Ruben Loftus-Cheek merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Ayrıca, 29 yaşındaki futbolcu on numara ve ön libero bölgelerinde de tercih ediliyor.

RUBEN LOFTUS-CHEEK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2014 yılında Chelsea'de başlayan Ruben Loftus-Cheek, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace'a kiralık gitti. Buradan tekrar Maviler'e dönen 29 yaşındaki isim, bu kez 2020-2021 sezonunda Fulham'a kiralandı. 2023 yılına kadar Chelsea'de top oynamaya devam eden Ruben Loftus-Cheek kariyerini Milan'da sürdürüyor.

RUBEN LOFTUS-CHEEK İSTATİSTİKLERİ

Chelsea, Crsytal Palace, Fulham ve Milan gibi takımlarda 365 maçta forma giyen Ruben Loftus-Cheek, bu karşılaşmalarda 30 gol atarken, 32 asist yaptı. İngiltere Milli Takımı'nda da süre bulan Ruben Loftus-Cheek, 11 maçta 2 defa gol pası verdi.

RUBEN LOFTUS-CHEEK PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Ruben Loftus-Cheek piyasa değeri 10 milyon euro.