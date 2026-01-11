Ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Brezilya'dan listesine eklediği bir oyuncunun transferinden vazgeçtiği ve B planını hazırladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sol kanat pozisyonuna takviye yapmak için kolları sıvadı.

Flamengo'dan Everton Cebolinha için nabız yoklayan siyah-beyazlıların transfer sürecinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Somos Fanaticos'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Brezilyalı oyuncunun Flamengo ile sözleşme yenileme sürecine girmesinin ardından transferden vazgeçti. Katar kulüplerinin de ilgisini çeken Brezilyalı oyuncu, bu sezon için Flamengo'da kalma kararı aldı.

B PLANI ARIAS

29 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinden vazgeçmesi üzerine Beşiktaş, bu mevki için alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlıların B planı, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Jhon Arias. Beşiktaş'ın, geçtiğimiz transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Kolombiyalı oyuncu hakkında bilgi almak için ilk temasları kurduğu ifade edildi.

