Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Serie A ekibi Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İtalyan futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, dizinde bir rahatsızlık hissettiğini ancak buna rağmen takıma yardım etmek için sahada olmayı çok istediğini açıkladı.

Dizinden bir operasyon geçirmesi gerektiğini itiraf eden Zaniolo, "Maalesef Torino maçı öncesindeki antrenmanda dizimde küçük bir rahatsızlık hissettim; takıma galibiyet yolunda yardım etmek için ne pahasına olursa olsun orada bulunmak istedim. Şimdi, birkaç hafta içinde daha da güçlü bir şekilde geri dönmemi sağlayacak çok küçük bir diz operasyonu için ara vermem gerekiyor. Haydi Udinese!" ifadelrini kullandı.

Zaniolo'nun iyileşme süresinin yaklaşık 2 hafta olacağı tahmin ediliyor.