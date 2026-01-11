Son dakika haberleri: Galatasaray ve Juventus'un durumunu yakından takip ettiği milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında kulübü Inter, kararını verdi.

Teknik direktör Cristian Chivu, Hakan Çalhanoğlu'nu hem savunma organizasyonunda hem de oyun kurma evresinde takımın mutlak "vazgeçilmezi" ve projenin merkezi haline getirdi.

Chivu'nun oyuncuya geri kazandırdığı huzur ve saha içi özgürlük, Hakan'ın performansını şampiyonluk yarışında belirleyici bir unsur kılıyor.