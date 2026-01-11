Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Galatasaray ve Juventus peşindeydi
Son dakika haberleri: Galatasaray ve Juventus'un durumunu yakından takip ettiği milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında kulübü Inter, kararını verdi.
Yayın Tarihi: 11.01.2026 - 16:35
Teknik direktör Cristian Chivu, Hakan Çalhanoğlu'nu hem savunma organizasyonunda hem de oyun kurma evresinde takımın mutlak "vazgeçilmezi" ve projenin merkezi haline getirdi.
Chivu'nun oyuncuya geri kazandırdığı huzur ve saha içi özgürlük, Hakan'ın performansını şampiyonluk yarışında belirleyici bir unsur kılıyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Inter yönetimi, özellikle Galatasaray ve Juventus gibi dev kulüplerin oyuncuya olan ilgisinin farkında olduğu için elini çabuk tutmak istiyor.