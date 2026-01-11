Fenerbahçe'den kupa zaferine dev prim!
Ezeli rakibi Galatasaray'ı finalde 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de oyunculara dağıtılacak prim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2026 - 13:04
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Nefes kesen 90 dakikanın sonunda kupayı müzesine götüren taraf sarı-lacivertliler oldu.
Domenico Tedesco'nun takımı ilk yarıyı yeni transfer Matteo Guendouzi'nin golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda farkı ikiye çıkaran ve skoru atayan gol ise Jayden Oosterwolde'den geldi.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de takıma dağıtılacak prim ortaya çıktı.