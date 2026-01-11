Noa Lang, Hollandalı profesyonel futbolcudur. 17 Haziran 1999 tarihinde Hollanda’da doğan Lang, 26 yaşındadır. Birçok kişi, Noa Lang'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Noa Lang kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorularının cevabı araştırılıyor.

Noa Lang, Hollandalı profesyonel futbolcudur. 17 Haziran 1999 tarihinde Hollanda'da doğan Lang, 26 yaşındadır. Birçok kişi, Noa Lang'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Noa Lang kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorularının cevabı araştırılıyor. Kanat oyuncusu olarak görev yapan Noa Lang, hızı, teknik kapasitesi ve hücum katkısıyla tanınır. Ajax altyapısından yetişen futbolcu, Avrupa futbolunda kendine sağlam bir yer edinmiştir. Noa Lang kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arayanlar için Lang; genç, yetenekli ve kariyeri yakından takip edilen bir futbolcudur. Peki, Noa Lang kimdir? Noa Lang kaç yaşında, nereli? İşte cevabı...

NOA LANG KİMDİR?

Noa Noëll Lang (17 Haziran 1999, Capelle aan den IJssel), forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapan Hollandalı millî futbolcudur. Hücum hattındaki yaratıcılığı, bire birdeki etkili oyunu ve teknik kapasitesiyle tanınan Lang, Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giymektedir.

NOA LANG KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine 2017 yılında Jong Ajax takımında başlayan Noa Lang, Ajax altyapısında yetişmiş ve genç yaşta yeteneğiyle dikkat çekmiştir. Ajax A Takımı'na yükseldikten sonra daha fazla forma şansı bulmak amacıyla Twente'ye kiralanan oyuncu, burada gösterdiği performansla gelişimini sürdürmüştür.

Lang, kariyerinde önemli bir çıkışı Belçika temsilcisi Club Brugge formasıyla yakalamıştır. Club Brugge'de hem lig hem de Avrupa kupalarında etkili performanslar sergileyen Hollandalı futbolcu, takımının şampiyonluklarında önemli rol oynamış ve bireysel ödüller kazanmıştır. Bu dönemde attığı goller ve yaptığı asistlerle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiştir.

Başarılı performansının ardından Serie A'ya transfer olan Noa Lang, Napoli'de hücum hattının önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Aynı zamanda Hollanda Millî Takımı formasını da giyen Lang, uluslararası arenada ülkesini temsil etmektedir.