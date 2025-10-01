Arsenal maça hızlı başladı ve 12. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle öne geçti. İkinci yarıda Yunan temsilcisi oyuna daha fazla ortak oldu. 67. dakikada Chiquinho'nun attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Arsenal'in maçı bitiren golü uzatma dakikalarında geldi. 90+2'de Bukayo Saka sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Arsenal üst üste ikinci galibiyetini alarak liderlik iddiasını sürdürdü.

İngiliz ekibi bu sonuçla 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Olympiakos ise 1 puanda kaldı.