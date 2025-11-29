Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken bordo-mavililerde Ernest Muçi şık bir gole imza attı. Arnavut yıldız kaydettiği gol ile ilgili gelen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte o sözler...

İŞTE MUÇI'NİN AÇIKLAMALARI

"Bugün bizim adımıza çok önemli olacağını biliyorduk. Ligin ilk iki sırasındaki takımlar birbiriyle oynayacakları için onlara yaklaşmak adına kendi adımıza çok önemli olacağını biliyorduk. 1-0 geriye düşmek istemezdik ama 1-0'dan sonra karakter, istek gösterdi. Sonucunda da 3 puan aldık. Böyle devam edeceğiz."

"Asla pes etmemelisiniz hayatta. İlk haftalar istediğim gibi geçmedi ama her şey bir anda değişebiliyor. Odaklanmanız gerekiyor. Odaklanmaya devam edeceğiz."

"Başakşehir maçındaki ikinci golü mü, bugün attığı gol mü daha güzeldi?"

"Golün geldiği an, 3 puanı getirmesi, benim için bir ilki yaşatması ve sol ayakla olması nedeniyle Başakşehir maçında attığım gol."