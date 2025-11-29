Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Oleksandr Zubkov, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ZUBKOV'UN AÇIKLAMALARI

"Bugün aslında iyi bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. Maça başlangıcımız yavaş ve sakin oldu. Golü yedikten sonra uyandık. Ondan sonra bizim için iyi bir maç oldu."

SON 2 MAÇTAKİ GERİ DÖNÜŞLER HAKKINDA

"Hak ettiğimizi gösteriyor aslında çok basit."